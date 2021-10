No espaço de oito anos, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) recebeu mais de 10 mil queixas por crimes e violência contra idosos, tendo atingido em 2020 o número mais alto de processos abertos, maioritariamente por crimes de violência doméstica. Assim, entre 2013 e 2020, cerca de 8.500 idosos foram vítimas de quase 17.000 atos criminosos.

A maioria dos crimes está relacionada com violência doméstica, mas também há registo de homicídios, sequestros e violações. Só em 2020, ano com o registo mais preocupante desde 2013, mais de 1.600 idosos, 111 dos quais com mais de 90 anos, foram maltratados por filhos, companheiros e até vizinhos. Em muitos casos, o cenário de violência arrastou-se por mais de quatro décadas.