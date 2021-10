A Índia anunciou hoje que os cidadãos britânicos que chegarem ao país serão submetidos a testes à covid-19 e a uma quarentena obrigatória de 10 dias, em resposta a medidas idênticas impostas aos indianos que visitam o Reino Unido.

A Índia tem exigido que o Reino Unido revogue o que considerou ser um "aviso discriminatório", que inclui os indianos, mesmo que estejam totalmente vacinados, com as vacinas da AstraZeneca produzidas na Índia.

Segundo reporta a agência noticiosa Associated Press (AP), o ministro dos Negócios Estrangeiro indiano, Subrahmanyam Jaishankar, discutiu a questão com a homóloga britânica, Liz Truss, numa reunião em Nova Iorque no início desta semana.

A Índia tem manifestado indignação contra Londres porque, embora a vacina Oxford-AstraZeneca tenha sido reconhecida pelo Reino Unido, a versão da mesma produzida pelo Serum Institute of India foi excluída.

Um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano, citado pela AP, revelou que, a partir de segunda-feira, todos os britânicos que cheguem, independentemente do estado da vacinação, terão de realizar o teste RT-PRC nas 72 horas que antecedem a viagem, outro ao chegar à Índia e um terceiro oito dias depois.

Segundo a fonte, que falou sob condição de anonimato, os viajantes britânicos terão também de ficar em quarentena em casa ou no local de alojamento durante 10 dias.

A grande maioria dos indianos foi vacinada com as doses da AstraZeneca feitas pelo Sérum Institute of India. A outros foi administrada a COVAXIN, produzida por uma empresa indiana que não é usada no Reino Unido.

A Índia, o maior produtor mundial de vacinas, anunciou no início desta semana que retomará as exportações e doações de vacinas contra o novo coronavírus a partir deste mês, após as ter suspendido por um mês devido ao grande aumento nas infeções domésticas.