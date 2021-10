Portugal registou, nas últimas 24 horas, 696 casos do novo coronavírus e quatro óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira. O número de internados continua a diminuir, mas há mais uma pessoa internada em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Rácio de transmissibilidade (RT) sobe ligeiramente, enquanto a incidência de casos continua a descer. Lisboa e Vale do Tejo sem vítimas mortais.

O Norte foi a região onde se concentraram mais novas infeções: 245, mais 43 do que as 202 registadas em Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se o Centro com 166, o Algarve com 56 e o Alentejo com 41. No arquipélago da Madeira há 24 novas infeções e no dos Açores 12.

As quatro vítimas mortais ocorreram no Norte, Centro, Algarve e Alentejo.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta sexta-feira. Segundo o boletim da DGS, Portugal tem uma incidência de 101,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos 3,9 valores do que na atualização de quarta-feira, e Portugal continental de 103,0, menos 4,3.

Já o RT aumentou e é de 0,89 em todo o território nacional. Na última atualização este valor era de 0,87.

O número de internamentos voltou a descer. Há agora 357 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos cinco do que ontem. Contudo, no que diz respeito a doentes graves, regista-se um ligeiro aumento: há 67 pessoas em UCI, mais uma do que na véspera.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.069.975 casos de SARS-CoV-2, 30.501 dos quais permanecem ativos – menos 110 – e 17.979 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 802 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.021.495. Atualmente, as autoridades de saúde têm 27.400 contactos em vigilância, mais 47.

Consulte aqui o boletim na íntegra.