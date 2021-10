A União Europeia vai atrasar outra vez uma hora no fuso horário no dia 31 de outubro. A mudança mantém-se, embora exista uma proposta desde 2018 para abolir a troca sazonal.

"A próxima mudança sazonal tem lugar no dia 31 de outubro e repito o que disse há seis meses, quando me fizeram pela última vez essa pergunta, quando repeti o que tinha dito seis meses antes também: a Comissão propôs o fim da mudança sazonal da hora em setembro de 2018 [...] e esta recebeu o apoio do Parlamento Europeu (PE) em 2019 e a bola está agora com os Estados-membros, que têm de chegar a uma posição comum no Conselho", explicou o porta-voz para a Saúde Pública, Stefan de Keersmaecker, na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia.

A proposta para acabar com a mudança de horário foi apresentada em 2018 pelo executivo comunitário, contudo nada avançou, pois os 27 Estados-membros, cuja decisão está nas suas mãos, ainda não chegaram a um consenso sobre o tema.

Em agosto desse ano, António Costa anunciou, com base numa recomendação do relatório realizado pelo Observatório Astronómico de Lisboa, que as alterações sazonais devem manter.

A Comissão Europeia apresentou a proposta após uma consulta pública efetuada em todos os Estados-membros, na qual a esmagadora maioria dos inquiridos (84%) se mostrou a favor do fim das mudanças de horas sazonais.