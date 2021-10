Pelo menos nove pessoas morreram e outras oito ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou na ala covid do hospital da romena Constanta, esta sexta-feira de manhã.

O ministro de saúde do país já confirmou o incêndio e a existência de várias vítimas mortais e feridos, e que se trata de doentes unternados com covid-19.

As chamas já foram extintas e cerca de 50 doentes foram encaminhados para outras unidades hospitalares, adiantaram as autoridades, acrescentando que os restantes estão a receber assistência numa unidade móvel instalada naquela zona.



Já foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente, o terceiro incêndio mortal numa unidade hospitalar romena em menos de um ano, sublinha a Reuters.