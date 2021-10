Dia 1 de outubro. 00h01

A noite tem essa particularidade, aceita-nos como somos e permite-nos sermos aquilo que realmente gostamos de ser sem termos que estar preocupados com capas, ou com os comportamentos recriminados pela sociedade. O jogo é outro. É o da sedução, do desejo, dos mestres das palavras, dos divertidos e dos descontraídos.

À hora a que escrevo, falta pouco para a tão ansiada reabertura das discotecas. Provavelmente ela será lida por pessoas que voltaram a pisar uma pista de dança depois deste longo ano e meio. Como já por diversas vezes aqui o disse tenho muito respeito pelos empresários que aguentaram este tempo todo, pelos djs que de repente deixaram de ganhar e por todas as pessoas que direta ou indiretamente dependiam deste tipo de negócios para pagar as suas contas e gerirem a sua própria vida. É por isso com uma grande expectativa e com alguma dose de justiça que é chegado o momento de voltarem a abrir as portas de espaços emblemáticos da noite portuguesa mas também de outros que mesmo sendo mais recentes construíram a sua própria identidade. A noite é o expoente máximo do convívio e é um desbloqueador da solidão.

Parte da magia que foi construída no último século e já neste também teve uma marca indelével de boémia, onde se erigiram grandes negócios ou relacionamentos que ficaram para a história. A noite sempre teve essa particularidade do casual onde por instantes as regras e as determinações que vemos nos nossos empregos e na nossa vida perdem o seu efeito prático e onde nascem outras formas de estar com prioridades bem diferentes. Ali, passando por cima dessa moda dos privados (que hoje em dia mais não são do que uma montra para os que não se conseguem destacar de mais forma alguma) quem manda é a música, são os olhares, as bebidas que se bebem ou os sítios que se frequentam. Se durante o dia por vezes existem hierarquias e posturas que não podem ser ultrapassadas, é quando a noite chega e as luzes começam a girar que se estabelecem relações e se desenvolvem contactos que seriam à partida impensáveis. O acesso a esta ou aquela pessoa, no meio da diversão e depois de um copo, é feito de uma forma muito mais pura, mais honesta até.

Além dessa democraticidade, é na pista, junto ao som, que se promovem os verdadeiros personagens inesquecíveis que lhe dão esse brilho tão especial e tão próprio. A noite tem essa particularidade, aceita-nos como somos e permite-nos sermos aquilo que realmente gostamos de ser sem termos que estar preocupados com capas, ou com os comportamentos recriminados pela sociedade. O jogo é outro. É o da sedução, do desejo, dos mestres das palavras, dos divertidos e dos descontraídos. Dos que se estão a marimbar para o que os outros pensam, dos que não abdicam de viver à sua maneira e se libertam sem limites. É por isso um mundo mágico este, para quem consegue encontrar o seu espaço e se rodeia de pessoas que constroem momentos memoráveis que ficam para sempre na memória. As pessoas não saem só porque sim, saem porque são felizes assim, cada um à sua maneira, num ritmo próprio e com experiências completamente diferentes mas que podem ser igualmente boas.

Essa forma de nos libertarmos de tudo, até do mundo e dos problemas mais complexos, tem o seu lugar próprio e nunca poderá deixar de existir. Podemos discutir se para nós a noite está melhor ou pior, se já foi isto ou aquilo mas nunca poderemos discutir aquilo que acrescenta a cada um. E só sai quem quer e quem gosta. Há sempre essa fabulosa possibilidade para os mais conformados ou para os que já não se identificam de ficar em casa e de usufruir de outras coisas. Este regresso tem ainda o significado do voltar à normalidade e de nos permitir conviver, rir, dançar, beber e cometer uma série de extravagancias que nos foram retiradas neste tempo estranho em que tudo ou quase tudo mudou. É altura de voltarmos a viver essas loucuras que nos retiram o peso da responsabilidade e nos permitem sonhar. O reencontro dos amigos, o conhecer de novas e fascinantes pessoas, a capacidade de viver o momento e de retirar dele nada mais do que felicidade. Costumo dizer que não sei se a noite é um circo ou um teatro. Às vezes é as duas coisas, mas uma será certamente. Chegou a hora de voltarmos a assumir o nosso papel.