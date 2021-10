Ainda vamos acabar numa casota com os animais a darem-nos relva

Não consigo perceber o que leva um advogado a fazer a figura que fez o causídico defensor do banqueiro, dizendo que este só estará em falta a partir de 1 de outubro e que não sabia onde estava João Rendeiro, apesar de falar com ele todos os dias. Há necessidade de fazer esta figura?

1. A fuga do banqueiro João Rendeiro tem indignado meio mundo e é óbvio que o caso é chocante. Mas bem podem os políticos vociferar contra o sistema se não alteram as regras do jogo, pois é completamente incompreensível que alguém possa ser condenado em primeira e segunda instância e continue em liberdade a aguardar novo recurso – conseguindo sair e entrar no país sempre que lhe apeteça. A situação torna-se ainda mais ultrajante quando sabemos que pessoas que foram condenadas gozam a liberdade em Londres ou Ibiza. E não são sós aqueles que são acusados de crimes económicos que conseguem fugir...

2. A enérgica Joana Amaral Dias filmou e colocou nas redes sociais as praxes académicas, revelando a sua indignação com a submissão a que se sujeitam tantos jovens. Tiro-lhe o chapéu pois já pensei fazer o mesmo várias vezes e nunca o fiz. A prática é humilhante para quem se sujeita aos vexames e a quem tem de assistir forçadamente. O Estádio Universitário de Lisboa é, nesta época, completamente desaconselhável para quem é mais sensível a ver jovens acobardarem-se e a fazerem figuras lamentáveis. Por vezes, as humilhações acabam mal e alguns caloiros não resistem à pressão, já para não falar no trágico acidente do Meco.

3. A relação dos humanos com os animais durante milhares de anos estava completamente errada e uns tantos milhões de seres ainda não perceberam que é um crime alimentar vacas, porcos, cabras, borregos, galinhas, coelhos ou patos para os comer. Não faltará muito para sermos considerados assassinos quando nos estivermos a deleitar com um belo coelho à caçador ou uma jardineira de chambão. Estes novos ditadores do PAN e companhia limitada querem mesmo que as cidades sejam conquistadas por javalis, vacas e afins e que as pessoas sejam postas em casotas onde os bichos nos deixarão a erva para comermos. Tenham juízo. Defendam os cães e gatos e que não se tratem mal os animais de consumo humano. Mas não queiram acabar com uma alimentação milenar.