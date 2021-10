Em março de 2020, quando o país confinou pela primeira vez, Constantino Sakellarides falou-nos nos desafios da pandemia, da necessidade de planeamento racional e de como, na gestão de uma crise de saúde pública, se colocavam dois caminhos: “É isto que temos pela frente: perceber se a forma como vamos enfrentar isto deve acentuar impulsos autoritários e, se sim, se conseguimos sair bem deles ou se a forma como enfrentamos isto consegue acentuar formas de sermos mais inteligentes”. Em vésperas do dia “libertação”, agora com a tónica na responsabilidade individual, o professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública e ex-diretor geral da Saúde insiste que é preciso avaliar o que se aprendeu e mudar o modelo de governação de um registo mais reativo para um planeamento estratégico. Acredita que um vírus endémico, que virá somar-se à gripe sazonal, deve levar a uma comunicação que permita à população ter noção do risco a nível local e adotar as medidas mais adequadas para se proteger a si e aos seus, mantendo máscaras e medidas de distanciamento nos períodos de maior incidência de doença respiratória no inverno. Nesse sentido, as restrições acabam, mas a ideia de que se pode prevenir é para continuar, defende. Ou adaptando a famosa frase de Mark Twain: as notícias de libertação podem ser “manifestamente exageradas”.

Com que perspetivas encara esta última etapa de levantamento das restrições da covid-19 esta sexta-feira?

A situação é interessante e perigosa por várias razões. A primeira e para mim a mais importante é pensarmos: “Por que nos custa tanto aprender?” Para sermos justos, a melhor síntese do que se passou será dizer que fizemos o melhor que podíamos com os instrumentos que tínhamos. Simplesmente os instrumentos não eram grande coisa. E portanto a pergunta que vem logo a seguir é que, não sendo grande coisa, e tendo isso sido verificado noutros momentos recentes do país, como na última crise financeira com o impacto que teve nos mais vulneráveis e na saúde, é “porque é que é tão difícil aprender”. E o que temos ainda hoje é que qualquer tentativa de crítica no sentido de aprendizagem nem sempre é valorizada. Há uns meses, quando o Observatório Português dos Sistemas de Saúde apresentou o seu relatório anual, que fazia algumas críticas ao planeamento, ao processo de aconselhamento científico do Governo, à necessidade de uma estratégia de saúde pública a dois anos, foi recebido com desconfiança. Com desconfiança do poder e com incomodidade da comunicação social, que também tem estado numa de que não vale criticar a fundo. Conseguirmos pensar em porque é que não aprendemos tem a ver com a resposta à pandemia mas a montante tem a ver com a nossa incapacidade de transformarmos o Serviço Nacional de Saúde.

E quais são as razões?

Penso que essa é a análise importante a fazer. Acontece porque estamos a tentar governar o mundo com instrumentos do mundo antigo. O mundo atual é mais complexo, exige maior integração, um conhecimento e uma inteligência mais distribuída, e portanto não se pode governar com os instrumentos de há 40 anos, que sem ter isto em conta não promovem mudança na sociedade e nas instituições.

Em que áreas vê isso acontecer?

Um dos grandes desafios do nosso Serviço Nacional de Saúde hoje é o envelhecimento da população, de longe. Quem consegue responder ao envelhecimento, consegue responder ao resto. Porque é que não conseguimos fazer uma coisa indispensável para responder ao envelhecimento que é a integração de cuidados, cuidados de saúde, respostas sociais, respostas de proximidade? Lembro-me de há 14 anos discutir numa mesa de café com o deputado João Semedo um diploma que veio a ser aprovado em 2007 e que foi a Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde, que falava dos tempos máximos de resposta garantidos. O que essa lei dizia era algo que era óbvio: não chega dar garantias genéricas, dizer que a Constituição diz que a pessoa tem acesso universal e gratuito à saúde quando na realidade não tem. Essa lei o que veio dizer é que temos de passar de um princípio geral para garantias em que anualmente cada estabelecimento fixa os seus tempos de resposta. Mas a ideia era haver a promessa de ir melhorando esses tempos de resposta. Porque é que essa lei desapareceu em combate? Diria que por duas razões: do lado da esquerda, têm medo que enfraqueça o SNS, porque a lei também diz que sempre que a capacidade estiver esgotada deve haver referenciação para o setor privado ou para o estrangeiro. Do lado da direita, pensam que a lei bem feita favorece o SNS, o que também é um pressuposto enviesado. Portanto temos uma lei feita há 14 anos que já previa à integração de cuidados e que o Parlamento deixou desaparecer.

E os doentes esperam.

A integração tem a ver com ainda mais questões, como o seguimento do doente. O doente vai ao médico e o médico diz-lhe que é para fazer uma colonoscopia. No momento em que sai da porta, o sistema desapareceu, anda com o papel na mão a ver quem a faz, não havendo um acesso estimado, planeado de onde a pessoa vai fazer o exame e quando tem seguimento do seu caso. Outra razão de fundo para a dificuldade em transformar o SNS tem sido a saída de profissionais. Há uns tempos houve um hospital que mandou uma comunicação aos médicos de família a informar que a partir do próximo mês não teriam resposta a problemas de retina. Ponto final. Não tendo oftalmologistas, não podem, mas isto revela falta de uma estratégia, tinha de estar prevista uma resposta para aqueles doentes. O SNS tem sido insensível às queixas dos profissionais de saúde e um processo de descontentamento que se arrasta. Com esta hemorragia, torna-se mais difícil pensar na integração de cuidados.

E depois há a componente social, de que todos os anos se ouve falar com mais premência nesta altura, com internamentos por motivos sociais a ocupar camas nos hospitais. Percebe que continuem a somar-se esses casos nos hospitais?

É um problema com várias dimensões. Há uns anos estive no hospital e estava um senhor ao pé de mim, a beber o seu chá. Vem uma enfermeira, diz que já conseguiram localizar os familiares e que dali a pouco vêm buscá-lo. Respondeu-lhe:_“Deixe-os lá, estou aqui muito bem”. Não havendo uma ligação com os serviços sociais mais consolidada, respostas de proximidade, temos um crescendo de casos sociais e há muita literatura de como isso se pode alterar. Um outro ponto importante é a necessidade que temos de valorizar a governação clínica no dia a dia das instituições, que visa assegurar que os cuidados que estão a ser prestados estão a responder às necessidades das pessoas e com bons resultados. Que avaliação é feita de resultados em saúde seja no público ou no privado? Simplesmente não existe. Para tudo isto precisamos de melhor sistemas de informação e de uma governação que não seja a apriorística. No mundo real, as reorganizações têm de seguir a avaliação do que está a ser feito, dos resultados e do que se pretende atingir, não se reorganiza porque se acha que fazendo assim ou assado seria melhor, isso é conversa de chacha. A abordagem de todas estas questões tem de ser simultânea e nenhuma tem resposta sem um modelo de governação que conseguia gerir tudo isto. A governação atual não tem essa estrutura e não tem uma visão estratégica e quando isso não existe normaliza-se, decreta-se, e no mundo atual, com os desafios que tem, isso não funciona.

