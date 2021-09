Madrid foi o palco de um dos resultados mais bizarros da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde muitos terão, com certeza, perdido em apostas ‘certeiras’, ao passo que outros aventureiros terão lucrado largamente com o risco acrescido de apostar no FC Sheriff Tiraspol, da Moldávia.

Junto da vitória do PSG de Lionel Messi por 2-0 frente ao Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, até à pesada derrota do FC Porto com o Liverpool, por 5-1, no Dragão, a derrota do Real Madrid por 2-1 frente aos moldavos deixará sem dúvida a sua marca na história desta competição, depois de os mesmos terem também batido o Shakhtar Donetsk, por 2-0, ficando no primeiro lugar do Grupo D da Liga dos Campeões. Resultados impressionantes para um clube que se tornou no primeiro da Moldávia a chegar à fase de grupos da liga milionária.

Ressalve-se, no entanto, que esta equipa só é definida como sendo da Moldávia se perguntarmos aos organismos internacionais, e é aqui que começa realmente a parte interessante desta inesperada vitória em Madrid. Acontece que o clube em questão está localizado na cidade de Tiraspol, na região separatista da Transnístria, que faz fronteira com a Ucrânia. A taxa de 100% de vitórias na liga milionária, até agora, é um resultado incrível para um clube sediado numa pequena cidade, de um pequeno enclave independentista de um pequeno país, que conta pouco mais de 20 anos de existência, e que ocupa o lugar 57 no ranking da UEFA, perto do Malmö, da Suécia, e acima do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha.

FUTEBOL À SEPARAÇÃO Apesar de ser a primeira equipa da Moldávia a atingir esta fase da liga milionária, pouco ou nada sobre ela é mesmo ‘moldavo’, e o seu financiamento é completamente inédito no país, bem como suspeito. O treinador é ucraniano, a maioria dos jogadores são de vários países, como o Brasil ou a Colômbia, e o clube tecnicamente não está mesmo na Moldávia. A região de Transnístria reclamou a independência do país na Europa de Leste depois do fim da União Soviética, com o apoio da Rússia. A independência desta região, no entanto, não é reconhecida internacionalmente, e daí que o clube surja associado à Moldávia nas competições internacionais. Ainda assim, os cidadãos de Transnístria têm o seu próprio Governo e moeda, e gozam de uma série de liberdades face ao Governo central do país.

Na região, uma mega empresa gere praticamente todos os aspetos da vida quotidiana, incluindo a gestão do clube que venceu a liga nacional de futebol em 19 dos últimos 21 anos. Sim, porque, apesar de não se identificar como moldavo, o clube joga na liga nacional do país, e o seu estádio é muitas vezes utilizado pela seleção nacional.

A Sheriff – assim se chama a mega empresa em questão – gere filiais em praticamente todos os setores imagináveis. Bombas de gasolina, supermercados, um canal de televisão, uma editora de livros, uma empresa de construção civil, um concessionário da marca Mercedes-Benz, uma agência de publicidade, uma fábrica de bebidas espirituosas, duas fábricas de pão e uma rede de telecomunicações são alguns dos negócios desta empresa, que controla também o clube de futebol homónimo, bem como o seu estádio, e, futuramente, um hotel de cinco estrelas.

Aliás, o clube é o ‘rei’ do futebol moldavo, graças ao intenso financiamento por parte da Sheriff que, segundo revela a BBC, gera receitas equivalentes ao dobro do orçamento do Estado do país, e que estará associado ao mundo do tráfico de armas e de drogas, segundo apontam algumas suspeitas. O seu estádio, por exemplo, custou uns estonteantes 172 milhões de euros, ao passo que as restantes equipas da liga moldava jogam, principalmente, em campos municipais alugados.

Com todo este poder, mistura-se aqui um pesado cocktail entre futebol, negócios e geopolítica, estando a Sheriff fortemente ligada ao movimento independentista desta região, e controlando praticamente tudo lado a lado com o partido do poder, que por sua vez está alegadamente ligado ao Kremlin. A ligação ao Governo regional da Transnístria data dos anos 90, quando Viktor Gusan, antigo membro da KGB na era Soviética, cofundou a empresa que foi associada ao longo dos anos a esquemas de monopolização e corrupção política neste estilo de ‘enclave separatista’, valendo à Sheriff a dominância de um monopólio nesta região desde os anos 90. Esse poder está bem vivo, e a prova disso é, por exemplo, a acusação de fraude durante as eleições parlamentares na Moldávia, em julho deste ano, onde a empresa terá, alegadamente, oferecido aos habitantes de Transnístria um total de 25 dólares americanos para irem votar.

FUTURO INCERTO Com a ascensão do clube de futebol da capital na principal liga europeia, Transnístria está agora no mapa, abrindo-se assim uma nova porta ao futuro desta região separatista, que gozará de grande publicidade internacional.

A 19 de outubro, o Sheriff de Tiraspol vai até Milão para enfrentar o emblema do Inter, naquele que será mais um teste europeu para esta equipa estreante na liga milionária, que, até agora, conta unicamente com vitórias na fase de grupos.