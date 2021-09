Duas semanas após a busca por Brian Laundrie, o jovem de 23 anos que foi considerado uma "pessoa de interesse" no desaparecimento da namorada Gabby Petito, de 22 anos, a norte-americana ABC News avançou que Laundrie comprou um novo telemóvel depois de voltar para casa sem Petito. Laundrie terá deixado o equipamento na residência da família antes de sair para uma caminhada na Reserva Carlton, a 14 de setembro, confirmou o advogado, Steven Bertolino.

Sabe-se que o telemóvel foi comprado a 4 de setembro, disse Bertolino, três dias depois de ter regressado. Laundrie abriu igualmente uma conta na empresa de telecomunicações AT&T. Agora, o FBI tem o objeto, mas, até agora, não quis fazer quaisquer comentários adicionais aos órgãos de informação.

Recorde-se que Petito desapareceu numa viagem pelo país, e os seus pais, que moram em Long Island, Nova Iorque, relataram o seu desaparecimento a 11 de setembro, após duas semanas sem terem notícias da rapariga. As autoridades confirmaram a 21 de setembro que o cadáver de Petito foi descoberto na Floresta Nacional Bridger-Teton, no estado do Wyoming. Porém, a busca por Laundrie está centrada em North Port, na Flórida, onde o rapaz residiu com a namorada e, depois de ter voltado da viagem, foi visto a conduzir um Ford Transit 2012. Laundrie recusou-se a falar com a polícia e não se sabe o seu paradeiro há 16 dias, sendo que foi emitido um mandado de prisão em seu nome.

Encontrar Laundrie constitui o passo decisivo para o desfecho do caso que captou atenção a nível internacional, já que ele e Petito viajavam pelo país desde junho, documentando o percurso e as aventuras nas redes sociais. O mistério adensa-se também, tendo em conta que se tem conhecimento de que Laundrie e os pais foram acampar enquanto Petito não regressava. Esta informação foi confirmada por Bertolino, que adiantou que o rapaz, juntamente com o pai, Christopher, e a mãe, Roberta, estiveram, no início do mês corrente, em Fort De Soto Park, no condado de Pinellas.