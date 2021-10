O Sporting de Braga venceu, esta quinta-feira, o dinamarquês Midtjylland e conseguiu somar os primeiros pontos na Liga Europa 2011/22, num jogo a contar para 2.ª jornada da fase de grupos, disputado no Estádio Municipal de Braga.

Evander inaugurou o marcador, de penálti, ao minuto 19’, e os dinamarqueses seguraram o resultado durante toda a primeira parte da partida.

Já na segunda parte, ao minuto 55’, Galeno fez o 1-1 da mesma maneira: através de penálti. Sete minutos depois, Ricardo Horta dava a vantagem à equipa minhota.

O resultado final ficou estabelecido já nos descontos, novamente com um golo de Galeno.

Com esta vitória, o Sporting de Braga soma os primeiros três pontos no Grupo F, depois de ter perdido contra o Estrela Vermelha, que segue na liderança com seis pontos. Ludogorets e Midtjylland somam um ponto.