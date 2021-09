Terminam esta sexta-feira as candidaturas ao programa Woman Back to Business. Destinado a mulheres de Portugal e Espanha, a iniciativa tem como objetivo dar uma nova oportunidade às mulheres que, por motivos pessoais decidiram interromper as suas carreiras profissionais e que agora pretendem voltar a trabalhar mas que encontram dificuldades em regressar.

A iniciativa, levada a cabo pela Schindler Iberia, oferece admissão na empresa através de postos de trabalho relacionados com as áreas comercial, de atendimento ao cliente e de operações.

Ainda que o programa valorize de forma individual todas as solicitações, o programa está especificamente direcionado para as mulheres que abandonaram os seus empregos por questões de índole pessoal, por um período considerado entre 3 e 10 anos, que contem com uma experiência mínima de 5 anos em grandes empresas nacionais ou internacionais e que possuam um bom nível de inglês, B2, como requisito obrigatório, explica a empresa.

Terminado o processo de candidatura - que pode ser feito em https://schindlerwomenbacktobusiness.es/ - a meio do mês de outubro, as pessoas selecionadas começarão um período de formação de 6 meses com flexibilidade, de forma a que lhes seja possível conciliar a sua vida pessoal com o regresso à atividade laboral.

Nesta fase conhecerão o modelo de negócio da Schindler, terão contacto com as ferramentas tecnológicas com que irão trabalhar e formar-se-ão, tanto na área, como no posto de trabalho que venham a incorporar.

Quando estiver finalizado o período de formação inicial, as participantes passarão a fazer parte da estrutura da empresa, desempenhando funções específicas nos departamentos em que forem colocadas.