Cinco cidadãos estrangeiros foram detidos, nas últimas 24 horas, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por “indícios da prática do crime de falsificação de documentos e de auxílio à imigração ilegal”.

Segundo um comunicado do SEF, divulgado esta quinta-feira, as detenções ocorreram nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

Dos cinco detidos, quatro – da mesma nacionalidade – “apresentaram no controlo de saída de território nacional com destino à Irlanda, documentos de identificação italianos com fortes indícios de contrafação”.

Já o quinto detido, uma cidadã europeia, de 42 anos, “encontrava-se na posse do verdadeiro passaporte de um dos detidos, que havia apresentado aos Inspetores do SEF um passaporte italiano com fortes suspeitas quanto à sua autenticidade”.

No decorrer das diligências, “constatou-se existir indícios evidentes da prática do crime de auxílio à imigração ilegal”, revela a nota.

Todos os detidos serão presente à autoridade judicial competente, para aplicação das medidas de coação.