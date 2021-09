Neste dia, há 67 anos, o USS Nautilus, o primeiro submarino nuclear do mundo, foi encomendado pela Marinha dos EUA e construído sob a direção do Capitão da Marinha dos EUA Hyman G. Rickover, um brilhante engenheiro nascido na Rússia que ingressou no programa atómico norte-americano em 1946. No ano seguinte, foi encarregado do programa de propulsão nuclear da Marinha e começou a trabalhar num submarino atómico. Considerado um fanático pelos seus detratores, Rickover teve sucesso no desenvolvimento e entrega do primeiro submarino nuclear do mundo anos antes do previsto. Em 1952, a quilha Nautilus foi colocada pelo presidente Harry S. Truman e, em 21 de janeiro de 1954, a primeira-dama Mamie Eisenhower quebrou uma garrafa de champanhe na sua proa quando ela foi lançada no rio Tamisa em Groton, Connecticut. Encomendado no dia 30 de setembro de 1954, o submarino operou pela primeira vez com energia nuclear na manhã de 17 de janeiro de 1955.

Muito maior que os submarinos diesel-elétricos que o precederam, o Nautilus ficava pouco aquém dos 100 metros de comprimentos, pesando 3.180 toneladas. Tinha a capacidade de permanecer submerso por períodos quase ilimitados porque o seu motor atómico não precisava de ar e bastava-lhe uma quantidade muito pequena de combustível nuclear. O reator nuclear movido a urânio produziu vapor que acionou turbinas de propulsão, permitindo que o Nautilus viajasse debaixo d'água a velocidades superiores a 20 nós.