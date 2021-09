Robert Lowery, de 46 anos, tinha sido visto pela última vez a 20 de agosto.

Robert Lowery, de 46 anos, foi visto pela última vez a 20 de agosto, em direção à Floresta Nacional de Bridger-Teton, perto do Parque Nacional de Grand Teton, no estado do Wyoming nos Estados Unidos.

Mais de um mês depois de Robert Lowery ter desaparecido, foram encontrados restos mortais que correspondem à descrição do homem de 46 anos.

Sublinhe-se que os restos mortais foram encontrados no mesmo parque onde estava o cadáver de Gabby Petito. Segundo a equipa de resgate, terá sido o caso mediático da jovem que desapareceu quando viajava com o namorado que ajudou à descoberta do corpo de Robert Lowery.

"A ampla cobertura noticiosa sobre as buscas a Gabby Petito ajudou a tornar também conhecido o caso de Lowery, o que resultou em pelo menos dois contactos às autoridades locais durante o fim de semana passado com novas informações sobre o possível local onde foi visto pela última vez", adiantou a equipa de resgatre, citada pela imprensa internacional.

Perto do local onde foi encontrado o corpo, que será do homem desaparecido, estava uma mochila preta que correspondia à descrição da que Lowery levava.

O cadáver foi descoberto "fora do trilho numa encosta íngreme e arborizada".

As causas da morte estão agora a ser investigadas.