Se analisarmos três blocos publicitários dos três canais generalistas durante os noticiários das 20h, deparamo-nos com um anúncio a jogos de apostas – mesmo que isso seja desaconselhado no “Manual de Boas Práticas à Publicidade de Jogos e Apostas”, aprovado pela Sociedade de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ). Já depois das 23h, a publicidade dispara e, se por acaso estivermos a ver a publicidade que passa nos intervalos dos noticiários que decorrem entre as 23h30 e a 01h30, entre 13% e 16% das publicidades são sites de apostas e casinos.

Em Portugal há mais de 93 mil pessoas que se autoexcluíram da prática de jogos e apostas online e aproximadamente 2% da população tem problemas com o jogo.

O primeiro dado é do último relatório disponível SRIJ e o segundo foi confirmado ao i pelo psicólogo Pedro Hubert, coordenador do Instituto de Apoio ao Jogo (IAJ).

Não só o álcool, o tabaco e as drogas são um vício, como também o jogo pode ser. Normalmente mais discreto e silencioso mas que afeta um cada vez maior número de pessoas, especialmente desde a pandemia.

De acordo com os dados do SRIJ, o número de jogadores registados em uma (ou mais) das 15 entidades que estão autorizadas para exercer a atividade de exploração de jogos e apostas online em Portugal passou de 130,3 mil no segundo semestre de 2020 para 329,4 no primeiro semestre de 2021, tendo entretanto decrescido para 151,9 no segundo semestre deste ano.

A faixa etária predominante é dos 25 aos 44 anos, sendo que 60,4% dos jogadores são dessa idade. No entanto, 63,3% dos novos registos feitos no segundo semestre deste ano foram feitos por pessoas com menos de 35 anos.

Com o aumento exponencial do número de jogadores, a SRIJ aprovou em abril do ano passado o “Manual de Boas Práticas à Publicidade de Jogos e Apostas”, que refere, entre outras coisas, que “na televisão e na rádio as comunicações comerciais e a publicidade a que se refere o presente artigo não deve ter lugar entre as 7 horas e as 22 horas e 30 minutos”.

