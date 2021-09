Está feito. O Benfica arrecadou mais três pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões, após bater o Barcelona, na Luz, por 3-0.

Ouviam-se cânticos e gritos dos adeptos culé que clamavam por Lionel Messi, o argentino que deixou recentemente o clube, sentindo-se no ar o descontentamento com a série de maus resultados por que o clube tem passado nas últimas semanas.

Na Luz, não demorou até que o Benfica se pusesse em vantagem, com Darwin Núñez a fazer o primeiro golo da noite à passagem do minuto 3. Barcelona e Benfica estiveram em luta para ver quem marcaria o segundo golo da partida, e, aos 69 minutos, Rafa fez o 2-0 e dilatou a vantagem 'caseira' no marcador. E, como se a maré de azar para os blaugrana não chegasse, o Benfica converteu ainda uma grande penalidade, aos 79 minutos, que permitiu a Darwin bisar.

Assim, os 'encarnados' encaixam-se no segundo lugar do grupo E da Liga dos Campeões, com 4 pontos, ao passo que o Barcelona cai para o fundo do mesmo, sem ter conseguido ainda marcar um único ponto.