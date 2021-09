O PSD entregou, esta quarta-feira, um requerimento para ouvir o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, no parlamento. Em causa está a intenção do Governo de propor ao Presidente da República a exoneração do Chefe do Estado-Maior da Armada.

"Considerando as recentes notícias que referem a intenção do Governo de demitir o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), bem como as declarações de Sua Excelência o Presidente da República sobre esta matéria, vem o Partido Social Democrata requerer a audição urgente do senhor Ministro da Defesa Nacional, em reunião extraordinária da Comissão de Defesa Nacional, para prestar os necessários esclarecimentos sobre esta matéria", lê-se no requerimento dirigido ao presidente da Comissão de Defesa Nacional, o socialista Marcos Perestrello, e assinado pelo líder parlamentar do PSD Adão Silva e os deputados Ana Miguel dos Santos e Carlos Eduardo Reis.

Recorde-se que, na noite de terça-feira, fontes ligadas à Defesa Nacional avançaram à agência Lusa que o ministro iria propor a Marcelo Rebelo de Sousa a exoneração do atual CEMA, o almirante Mendes Calado, que ocupa o cargo desde 2018 e cujo mandato foi prorrogado em março último.

Outra fonte próxima do processo adiantou que o Governo iria propor o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo como seu substituto.

Já esta quarta-feira, o chefe de Estado veio a público esclarecer aquilo a que chamou um “erro de perceção” quanto à saída do almirante António Mendes Calado como chefe do Estado-Maior da Armada e à sua substituição por Gouveia e Melo, que deixou na terça-feira a coordenação da task-force da vacinação.