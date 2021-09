Portugal registou, nas últimas 24 horas, 755 novos casos de covid-19 e seis óbitos associados à doença, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira.

No total, desde o início da pandemia, Portugal já diagnosticou 1.068.530 casos de infeção, dos quais há a lamentar 17.968 vítimas mortais.

A maior parte dos novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo: 295 do total de 755. Segue-se o Norte, onde foram diagnosticadas mais 213 infeções, o Centro com 117, o Algarve com 60 e o Alentejo com 37. No arquipélago dos Açores há mais 13 infetados e no da Madeira mais 20.

Duas das seis mortes associadas à doença ocorridas nas últimas 24 horas ocorreram no Alentejo, outras duas no Algarve, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra no Norte.

O número de internados voltou a descer e há agora 386 pessoas com covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos 13 do que ontem. Nos cuidados intensivos encontram-se 68 doentes com covid-19, menos seis do que no balanço anterior.

Mais 801 pessoas recuperaram da doença, elevando para 1.020.067 o total de recuperados desde o início da pandemia.

Há agora 30.495 casos ativos no país e as autoridades de saúde têm 27.441 contactos sob vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados hoje, como é habitual à quarta-feira.

Assim, segundo o boletim da DGS, Portugal passou de uma incidência nacional de 111,6 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias para 105,6, em relação ao território continental é de 107,3, quando na segunda-feira era de 113,5.

Já o RT subiu ligeiramente - é de 0,87 a nível nacional e era de 0,83. Quando analisado apenas o continente, é também de 0,87 e era de 0,82.