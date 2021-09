O Youtube eliminou os canais alemães da emissora estatal russa RT, justificando que tinham violado a sua política de desinformação da covid-19.

O canal alemão da RT recebeu inicialmente um aviso por estar a carregar conteúdos que violavam a política de desinformação do Youtube – resultando na suspensão dos direitos de publicação naquela plataforma durante uma semana.

"O YouTube sempre teve diretrizes comunitárias claras que esboçam o que é permitido na plataforma", disse um porta-voz da rede, segundo o The Guardian. Durante esse tempo, a emissora tentou contornar o ‘castigo’ e utilizar um outro canal para poder continuar a publicar. Resultado: ambos os canais foram encerrados “por violar os Termos de Serviço do Youtube”.

Mas não foi o primeiro caso. Em agosto desde ano Sky News Australia também foi proibida de poder publicar e carregar conteúdos para o Youtube durante sete dias por ter informação falsa sobre o SARS-CoV-2 e incentivar as pessoas ao uso da hidroxicloroquina para tratamento eficaz contra o vírus. Também no início do ano um órgão de comunicação social britânico, a rádio oneTalk, foi suspenso durante várias horas.