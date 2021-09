As revelações insólitas feitas por Stephanie Grisham, antiga porta-voz da Casa Branca durante o mandato de Donald Trump, no livro I'll Take Your Questions Now continuam a fazer notícia.

A mais recente fala das birras “assustadoras” do ex-Presidente dos EUA e da forma como conseguiam que ele se acalmasse e moderasse o seu mau humor.

Stephanie Grisham revela no seu livro que, para suavizar a "terrível" raiva do Presidente Trump, a Casa Branca contratou uma pessoa para tocar as suas músicas favoritas, o que incluía o tema Memory, do musical Cats, escreve o New York Times.

O músico contratado foi apelidado de Music Man, o Homem da Música, e a sua função era acalmar Trump, que Stephanie Grisham descreve como “temperamental”, “mentiroso”, “falso” e “sexista”.

Grisham também trabalhou como chefe de gabinete da ex-primeira-dama Melania Trump e garante no livro, em passagens transcritas pelo Washington Post e pelo The New York Times, que a hostilidade da primeira-dama para com o marido foi crescendo ao longo do mandato, particularmente após um caso de Trump com uma atriz pornográfica.

Segundo a sua antiga chefe de gabinete, Melania Trump exigiu depois desse escândalo ser acompanhada por um militar atraente, durante as suas aparições públicas, tudo enfurecer Donald Trump.