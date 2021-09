Devo confessar que depois da primavera esta é a minha estação favorita, que não só nos traz o aroma das abóboras e as folhas queimadas do sol, mudanças no nosso corpo mas também uma gentil melancolia.

Com ela, desejos e vontades... e quem me conhece sabe que defendo que comida é pura emoção, e nada melhor que comer....

Para celebrar a chegada do outono, o Feijão frade pareceu me a escolha acertada é aqui do Gavião, e festejado desde sempre,

É conhecido também por feijão-de-corda, feijão-miúdo a minha mãe chama-lhe feijão-fradinho.

Rico em vitamina C e proteínas, vitamina K, rara nos alimentos. Estudos também demonstraram que o feijão -fradinho elimina os problemas de sono. Contribui para a nossa energia e gestão de peso e com montes de proteína. E por isso tudo de bom para incluirmos na nossa lista de ingredientes para esta nova estação.

Mas como bom bom é mesmo um prato de Comfort food , para dar as boas-vindas ao outono, fica aqui a receita da Salada de Feijão-Fradinho com Bacalhau e Ervas Aromáticas da Vacaria

Salada de Feijão-Fradinho com Bacalhau e Ervas Aromáticas da Vacaria

INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO DO FEIJÃO

Demolho (dia anterior)

Preparar o feijão (demolho): primeiramente, verificar se há pequenas pedras ou outros detritos com os grãos e lava bem. Em seguida, colocar o feijão e 3 colheres de chá (18 g) de sal em uma tigela grande, com 8 xícaras de água, e deixar repousar por 8 horas fora do frio,

Nota: eu coloquei de molho por 3 horas e cozi por 30 minutos e foi suficiente, estas foram as instruções dadas pelo produtor e funcionaram perfeitamente, adicionei sal a gosto.

INGREDIENTES

1 ½ xícara (chá) de feijão-fradinho cozido (sem água)

250 g de bacalhau cozido e lascado

1 cebola pequena e picadinha (dar um banho de água fria mesmo assim aconselho a que não se beije ninguém)

Azeite à vontade e generosamente

Sumo de 1 limão

Ervas aromáticas verdes (coentros, salsa, cebolinho)

Sal e pimenta preta moída na hora a gosto

1 dente de alho esborrachado

2 ovos cozidos

PREPARAÇÃO



Numa vasilha colocar o azeite, sumo de limão, sal, pimenta preta, cebola, alho, o bacalhau lascado, envolver bem para tomar gosto, adicionar o feijão, retificar temperos. Servir quente ou fria.

É óptimo para se levar em jarro para o almoço, o restante do feijão, congelar ou fazer hummus, burritos, saladas...