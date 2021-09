O comentador Marcelo não resiste aos factos políticos

Ao insinuar ao Público que Moedas pode criar um ciclo novo, que poderá, eventualmente, começar com eleições intercalares na Câmara de Lisboa, o comentador Marcelo Rebelo de Sousa está a querer intervir no xadrez político.

Marcelo Rebelo de Sousa não resiste mesmo a agitar as águas da política nacional e, por isso, não se coíbe de lançar recados pelos jornais – numa televisão é mais difícil alguém dizer que ouviu em Belém ou que fontes próximas disseram. Aliás, essa é uma, entre muitas, diferenças do papel (e dos sites) para as televisões.

Era sabido que Paulo Rangel tinha tudo preparado para anunciar ontem a sua candidatura à liderança do PSD, mas com o resultado das autárquicas preferiu utilizar o seu espaço semanal no Público para dizer que ainda estamos em tempo de rescaldo das autárquicas e que o partido pode esperar por melhores dias.

E, calculo, não foi por acaso que termina o seu artigo com uma bicada que cabe na perfeição no fato de Rui Rio, afirmando que o PSD deve fazer várias coisas no futuro, entre as quais “hoje mais importante do que nunca, o respeito pela independência judicial, pela liberdade de imprensa, pela separação de poderes e pela capacidade de escrutinar os executivos”.