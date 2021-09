Está resolvido o imbróglio no Grupo Parlamentar do CDS-PP. A deputada Ana Rita Bessa fez saber, citada pela comunicação social, que irá renunciar ao seu lugar na Assembleia da República, fazendo a sua última intervenção no plenário durante a próxima quinta-feira. A deputada terá já comunicado a decisão, bem como as razões que a motivaram, ao presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, e ao líder parlamentar, Telmo Correia.

Para o seu lugar, avançou o líder parlamentar do CDS-PP em comunicado, irá Sebastião Bugalho, ex-jornalista, comentador na TVI e cronista no Diário de Notícias, escolhido por Assunção Cristas nas últimas eleições legistlativas. “Embora o meu desejo fosse que continuasse, como de resto acontece em relação a qualquer dos outros deputados, respeito a sua decisão e desejo-lhe o maior sucesso”, acrescentou Telmo Correia.

O espaço no Parlamento iria, inicialmente, para Isabel Galriça Neto. A médica revelou no entanto ao jornal Observador que não pretende regressar ao plenário no lugar de deputada. Galriça Neto, afinal de contas, foi a candidata escolhida por Carlos Moedas – recém-eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa – para a Assembleia Municipal desse mesmo concelho.

“Não vou por razões pessoais e por questões que se prendem com o facto de assumir agora o novo desafio na Câmara de Lisboa. Reitero que não vou assumir o lugar que a deputada Ana Rita Bessa tão bem assumiu nos últimos anos”, afirmou a mesma. Caso Bugalho tivesse decidido não aceitar o lugar, o próximo nome na lista seria o de Diogo Moura, líder da concelhia do CDS/Lisboa, que se junta a Galriça Neto na equipa de centristas eleitos pela candidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa e à Assembleia Municipal do mesmo concelho.