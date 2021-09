Festa rija em Muge, no coração do Ribatejo. Festa de adega, com a malta cantando em redor das pipas: “Era o vinho, meu Deus, era o vinho/A coisa que eu mais adorava”. Um grupo numeroso de jornalistas irradiava felicidade com aquela visita ao concelho de Salvaterra de Magos. Tinham sido todos convidados pela Federação dos Vinicultores do Centro e Sul de Portugal para uma visita guida (e regada) à Adega Cooperativa de Muge, principescamente instalada numa das casas do Palácio do Cadaval. Funcionava ainda a ritmo experimental, aquela que era a primeira adega cooperativa do país. Daí a festa de arromba. E o muito para inspeccionar por parte dos repórteres em serviço. Um muito agradável serviço, há que dizê-lo.

Fontes governamentais afirmavam sem contradição: se a experiência resultar, iniciar-se-á a instalação de mais 92 adegas cooperativas por todas as regiões que a a Federação em causa superintende. E o objectivo era ir ainda mais longe.

A caravana da imprensa, acompanhada pelos seus guias, saiu de Lisboa pelas 9 horas da manhã. Viagem tranquila por entre bucólicas lezírias onde pastavam, pensativas como o burro do Alencar, do Eça, as vacas charolesas. Pelo meio-dia, os jornalistas estavam em Muge, sendo recebidos pelo presidente da Federação Nacional de Produtores de Vinho, o dr. Albano Homem de Melo, o secretário-geral, Francisco de Miranda, o director e delegado do governo junto à Federação Vinícula, José Pereira Caldas, o presidente do Grémio de Produtores e Exportadores de Vinho, Virgílio Arruda, o presidente da Comissão da União Nacional de Santarém, Armindo Filipe de Jesus, mais meia-dúzia de figuras públicas como o admnistrador da Casa Cadaval, directores do Grémio de Vinicultores de Salvaterra de Magos e outros que não saíram em letra de imprensa por mais esforços que tenham feito.

Pacífica, a tarde, como está bem de ver. Estavam ali todos para serem simpáticos uns para os outros, e um copinho de tinto aqui, outro de branco ali, serviram para tornar o ambiente mais cordial. Grupos de trabalhadores, um pouco mais longe, porque vivíamos num tempo de haver um lugar para cada um mas cada um estar em seu lugar, iam cantarolando já com um grãozinho na asa: “Só por morte, meu Deus, só por morte/Só por morte o vinho deixava”.

Resoluções Não era caso para tanto, obviamente. O dr. Castro Fernandes lançou-se, entretanto, num longo discurso, demasiadamente entediante para os que estavam nas traseiras do grupo e pouco ouviam das suas palavras lentas e em baixo tom. Explicou, para quem o conseguiu escutar, como nos anos mais recentes, a exploração da vinha tinha sido feita com o objectivo de obter grandes quantidades de vinho, de forma a encher o mercado, estando-se os vinícultores positivamente nas tintas para a qualidade do mesmo. Ao ponto de se chegar ao absurdo de haver demasiado vinho para a procura. Foi para controlar a produção que a Federação foi criada e coube-lhe tirar do mercado o excesso de vinho, no caso do ano anterior qualquer coisa como 300 mil pipas, de forma a conservá-lo decentemente para ser vendido quando a oferta baixasse.

Apesar desta medida, o preço do vinho não baixou, como se pretendia. Porquê? Porque os vinhateiros eram, na sua grande maioria, pequenos produtores, que não punham no mercado mais do que dez pipas de vinho. Ora, como gente de poucas posses que eram, tinham urgência em vender o seu material e muitos deles vendiam-no a qualquer preço com os desequilíbrios que isso trazia para o mercado. Outros, por não terem vasilhame, ainda mais apressados eram no despachar da sua produção, praticando preços ridiculamente baixos.

Na vontade de encontrar uma resolução para o problema, um vogal do Conselho Técnico da Federação Vinícula deslocou-se ao sul de França e à Argélia, na tentativa de aprender a fundo o funcionamento das adegas cooperativas que, por esses lugares, actuavam de forma inegavelmente eficaz. O relatório elaborado no seu regresso a Portugal foi entregue ao governo, apontando para a necessidade de criação imediata das tais 92 adegas cooperativas que iriam permitir o controlo sobre cerca de 400 mil pipas de vinho do total de um milhão produzido nesse ano em Portugal. Dessa forma, procedia-se ao auxílio do pequeno produtor, que deixava de ter urgência na venda, não correndo o risco de ver o produto estragar-se, ajudando-o também a entrar no mercado internacional através da exportação. Por isso, um pouco à margem da azáfama dos periodistas, os vinhateiros cantavam: “Ai rapazes, quando eu morrer/Enterrem-me numa vinha/Ai façam uma cova bem funda/E entornem-lhe vinho por cima...».