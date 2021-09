Dizer que o PSD ganhou é uma ficção?

É estranho que muita gente considere os resultados das autárquicas uma vitória do PSD e uma derrota do PS, quando o PS conquistou 149 câmaras contra as 114 do PSD (em muitos casos, note-se, coligado com o CDS).

O facto é que o mapa de Portugal continua predominantemente cor de rosa e o PS obteve mais votos do que o PSD, mesmo que nessas contas entrem as coligações dos sociais-democratas com outras forças políticas. Olhando para a realidade crua dos números, dizer que o PSD ganhou e o PS perdeu pareceria uma ficção.

Só que não é. Os números podem enganar.

Para começar, o PSD ganhou 16 câmaras em relação a 2017. O que constitui desde logo um bom resultado – e, ao mesmo tempo, mostra bem a hecatombe que foi o resultado de há quatro anos, que levou à saída de Passos Coelho.

Em tendência inversa, o PS perdeu 12 câmaras. Mas, talvez mais grave do que isso, ficou de fora de algumas das autarquias mais desejadas do país: Porto, Coimbra, Funchal – e Lisboa,

evidentemente.

Se no Porto isso era há muito um dado adquirido – Moreira está de pedra e cal, como se provou –, nos restantes casos foi um autêntico balde de água fria. Pior: a vitória de Medina em Lisboa parecia favas contadas.

E a capital é sempre a capital.

Esta absoluta surpresa na mais importante e simbólica autarquia bastaria para que estas eleições deixassem

no PS um travo amargo.

Mas, acima de tudo, fica a sensação de que há uma página política que se vira.

O PSD, que parecia um partido sem vitalidade, sem agressividade para fazer oposição ao PS, condenado a definhar, renasceu. O PS, que parecia inamovível no seu trono, perdeu alguns municípios-chave. E, como se não bastasse, Medina, que era o delfim de Costa e que muitos viam como candidato à liderança do partido no futuro, foi derrotado.

Rui Rio disse várias vezes que as autárquicas não tinham uma importância decisiva. Provavelmente estava enganado. Mesmo não tendo ganho em termos absolutos, esta é a sua primeira grande vitória como líder do PSD.