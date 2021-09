A procura de quartos em Portugal registou uma quebra este ano comparativamente a 2019 e 2020. A conclusão é do Imovirtual que refere que, no geral, verifica-se que a procura de quartos teve um decréscimo de 22,8% no período de agosto-setembro de 2021, relativamente ao período homólogo do ano anterior e de 4,8% em 2019. Segundo a plataforma, “há ainda picos menos representativos de procura que se verificam aproximadamente entre julho e agosto de 2020; abril e maio de 2021; julho e agosto de 2021”.

Segundo o Imovirtual, as zonas que demonstram maior queda são Cascais (-55%); Guimarães (-54%); Castelo Branco (-49%); Almada (-49%) e Coimbra (-47%). Apesar deste decréscimo geral de procura de quartos, as três zonas que registaram um crescimento este ano, face a 2020, são Abrantes (+468%); Montijo (+187%) e Viana do Castelo (+125%).

Já Lisboa (4,5%); Porto (2,2%); Coimbra (1,6%); e Braga (0,8%) são, respetivamente, as localizações mais procuradas. No top 10 de zonas mais procuradas estão ainda Aveiro, Setúbal, Covilhã, Faro, Castelo Branco e Vila Nova de Gaia.

As zonas de maior destaque registam este ano preços médios que rodam os seguintes valores: Lisboa (357 euros); Faro (316 euros); Setúbal (303 euros); Porto (294 euros); Braga (264 euros); Aveiro (239 euros); Coimbra (236 euros); Leiria (214 euros) e Castelo Branco (170 euros).