Matheus Nunes, que chegou a ser chamado para a seleção brasileira, anunciou, esta segunda-feira, que optou pela seleção portuguesa de futebol.

O médio do Sporting, de 23 anos, revelou que a decisão foi tomada depois de falar com os selecionadores das duas equipas e com a família.

"Já tomei uma decisão. Falei com ambos e depois de pensar muito cheguei à conclusão de que era melhor jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui. A minha família disse o mesmo. Tomei essa decisão e estou muito feliz", afirmou.

"Foi uma decisão complicada, a mais complicada da minha carreira. Cheguei a Portugal com 13 anos e quando recebi a chamada do Brasil fiquei muito feliz. Entre uma seleção e outra, nunca ficaria a perder. Por isso, acho que tomei a decisão certa", acrescentou.

Matheus Nunes nasceu no Rio de Janeiro, em 1998, mas aos 13 anos mudou-se para a Ericeira, no distrito de Lisboa, com a mãe e o padrasto. O jovem fica agora à espera da chamada de Fernando Santos.