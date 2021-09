Rui Moreira, atual Presidente da Câmara Municipal do Porto e candidato favorito à autarquia pelo seu movimento independente, votou, hoje, em Nevogilde, pelas 11h30. Descontraidamente, porque, aliás, não tem “stress”, muniu-se de uma camisa azul – a cor associada à cidade – para se deslocar às urnas. Lá, falou aos jornalistas, deixando uma mensagem de apelo ao sentido de voto.

“Foi muito útil que aqueles que estão fora das cidades por razões profissionais tenham podido votar em dias anteriores. É muito importante também que se tenha alargado o período de voto até as oito da noite”. Notando a aprazibilidade do tempo, comentou ninguém poder subterfugiar-se neste para não sair de casa e deixar de votar, puxando a tónica para o dever cívico de voto: “Ninguém tem desculpa para não votar. Eu fiz 18 anos no 25 de Abril, lembro-me que antes os meus pais e os meus avós não podiam votar, e é bom que se retome o princípio de que as pessoas deveriam votar. É um direito, é uma obrigação. O voto é, de facto, a arma do povo – como se dizia nessa altura. Era importante que as pessoas votassem para não se queixarem que as escolhas que os outros fizeram não lhes agradam”.

Quanto ao seu dia, rejeita estar em “stress”, contudo admite “expectativa”. Após um almoço em família, aproveitará a tarde para “tirar uma soneca”, onde certamente recuperará energias para a grande noite eleitoral que se adivinha.