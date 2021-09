O presidente do Governo açoriano apelou este domingo a que todos no arquipélago "possam participar massivamente" nas eleições autárquicas que estão a decorrer até às 20h, sublinhando que "o espírito participativo da democracia impõe também às pessoas a força de vontade de participar". "Desejo que todos nos Açores, em cada freguesia em cada concelho, em todas as ilhas possam participar massivamente e fazer da sua participação a decisão política dos Governos locais que temos agora nestas eleições autárquicas de decidir", expressou José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas, depois de ter exercido o direito ao voto na junta de freguesia da Fajã de Baixo, no concelho de Ponta Delgada.

"Apelo a todos que votem, que votem com liberdade, que votem com a inteligência que o povo soberano tem nas horas das decisões do seu próximo futuro", frisou o chefe do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM, sendo que as mesas de voto para as eleições autárquicas abriram às 8h locais, uma hora depois de terem aberto no continente e na Madeira, devido à diferença horária.

Assim, nestas autárquicas, as secções de voto estarão abertas na Região Autónoma dos Açores até às 20h locais (21h no Continente e na Madeira), constituindo para Bolieiro "mais uma oportunidade para aqueles que tenham alguma dificuldade durante o dia" puderem "contar com mais uma hora" para exercer o voto. "O que é preciso é que todos venham votar à hora que for e votem em consciência", reforçou o também presidente do PSD/Açores.

Os Açores têm 19 municípios e 155 freguesias.