O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apelou aos portugueses para aproveitarem o “desconfinamento para respirar e votar” nas eleições autárquicas.

“Estão criadas as condições para exercer, simultaneamente, um direito cívico, um direito democrático, que é o da votação. Estou esperançado que apesar dessa dificuldade objetiva [por causa da pandemia, os eleitores] aproveitem o desconfinamento para respirar e votar”, disse, depois de exercer o seu direito de voto no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azoia.

O político, que votou pelas 11h, lembrou que durante o período da manhã “o grau de participação altera-se rapidamente”. “A esta hora da manhã o grau de participação altera-se rapidamente. Com a aproximação da hora do almoço, muitas vezes acabam por retardar à tarde. Portanto, não tem ainda significado em termos de leituras de percentagens”, sublinhou.