Um homem de 74 anos morreu, durante a tarde de sábado, na praia de Armação de Pêra, concelho de Silves. Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), o homem ter-se-á sentido mal e ficou inanimado na água.

“A vítima foi detetada inanimada na água pelos nadadores-salvadores, que efetuaram o resgate e iniciaram de imediato as manobras de reanimação até à chegada dos elementos do INEM, que deram continuidade às manobras”, lê-se em comunicado.

No entanto, “não foi possível reverter a situação” e óbito foi declarado no local pelo médico do INEM. O corpo da vítima foi depois transportado pelos Bombeiros Voluntários de Silves para a morgue de Portimão.