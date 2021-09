O líder do PS sublinhou ainda o “dever acrescido” que os portugueses têm de ir votar. “Estas eleições autárquicas são, mesmo, a festa da democracia”, disse.

Sobre o facto de existirem pessoas impossibilitadas de exercer o direito de voto, Costa frisou que “a administração eleitoral organizou da melhor forma possível procurando assegurar que todos pudessem participar”.

“Seguramente não foi a minha última campanha eleitoral e acabei de ser reeleito secretário-geral do PS – estou 200% empenhado em governar o país, de acordo com o mandato que me foi dado pelos portugueses”, disse ainda, quando questionado sobre se esta seria a sua última campanha eleitoral.