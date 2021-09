O presidente do PSD, Rui Rio, sublinhou que este é “um dia importante para todos os portugueses” e apelou à votação, alegando que são os autarcas que “tomam decisões importantes” para a “qualidade de vida do dia a dia”.

"É um dia importante para todos os portugueses, porque os autarcas tomam todos os dias decisões que são muito importantes para a nossa qualidade de vida do dia a dia. Se temos o jardim arranjado, se temos uma cidade equilibrada do ponto de vista urbanístico, se temos atividade cultural ou não, se o trânsito flui ou não, se temos mobilidade ou não, tudo isto são decisões que são tomadas ao nível autárquico e que são muito importantes para o nosso quotidiano", disse á saída da Escola de Massarelos, no Porto, onde exerceu o direito de voto.

"São eleições em que o povo vota no povo, estamos a votar para juntas de freguesia, para assembleias municipais e para câmaras municipais, algumas muito pequeninas, portanto, não é o povo a votar em políticos, é o povo a votar no povo", acrescentou.

O líder dos sociais-democratas criticou ainda a abstenção. “Se não se gosta de ninguém, vota-se em branco, uma pessoa abster-se é dizer que é contra e democracia e contra as eleições”, frisou.

Já nas redes sociais, Rui Rio afirmou que as "eleições autárquicas contam pouco".

"O que vai ser mesmo importante vão ser os resultados das sondagens sobre “se, porventura, tivessem sido eleições legislativas” e, acima de tudo, as conclusões que os comentadores (independentes) vão sentenciar sobre tal matéria", escreveu no Twitter.