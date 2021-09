Há 38 cursos sem nenhum aluno colocado na primeira fase do Concurso de Acesso ao Ensino Superior, segundo dados divulgados, este domingo, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

A maioria dos cursos está relacionada com a área das engenheiras e o Instituto Politécnico (IP) de Bragança é a instituição com mais cursos sem qualquer aluno colocado. Há onze cursos sem alunos colocados, desde Engenharia Civil a Eletrotécnica, passando pela Agronómica, Alimentar ou Zootécnica. Os cursos de Informática de Gestão, Enologia, Relações Lusófonas e Língua Portuguesa, Tecnologia e Gestão Industrial e Informática e Comunicações também não preencheram qualquer vaga.

Na mesma instituição há ainda sete cursos com menos de dez alunos colocados, por exemplo Música em Contextos Comunitários (um colocado) ou de Engenharia Mecânica (quatro colocados). Para a segunda fase sobraram, no IP de Bragança, 1.178 vagas do total de cerca de 6.393 a nível nacional.

O Instituto Politécnico de Castelo Branco tem também cinco cursos de engenharia sem qualquer aluno colocado: Civil, Energias Renováveis, Eletrotecnia e Industrial e Engenharia de Proteção Civil.

Também os politécnicos de Santarém, Leiria, Tomar, Viana do Castelo, Guarda e Viseu têm cursos de engenharia sem alunos colocados.

Na lista há ainda dois cursos da Escola Superior Agrária do Politécnico de Beja, assim como o curso de Engenharia Eletrotécnica Marítima, da Escola Superior Náutica Infante D. Henriques, o de Engenharia Alimentar da Universidade do Algarve e Sistemas e Tecnologias da Informação, do Politécnico de Coimbra.

Além dos 38 cursos sem qualquer aluno colocado, há 17 cursos em que apenas um aluno se candidatou e 137 com menos de dez colocados.

No entanto, a maioria dos cursos (73%) viu as suas vagas totalmente preenchidas. Do total de cerca de mil cursos, há 784 sem sobras para a segunda fase.