A Liga dos Campeões volta na próxima terça-feira, dia 28, e com ela toda a emoção do futebol europeu. Na principal liga do continente, FC Porto, Sporting e Benfica lutam por um lugar na fase seguinte da liga milionária, depois de resultados mistos na primeira jornada da fase de grupos.

No grupo E, por exemplo, o Benfica recebe, no dia 29, um Barcelona em pleno clima de tensão, depois de alguns resultados aquém do expectável na liga espanhola, e principalmente na própria Liga dos Campeões, onde a derrota por 3-0 frente ao Bayern de Munique, em Camp Nou, reacendeu as críticas e as dúvidas sobre se Ronald Koeman deveria ou não continuar a ser treinador do emblema catalão, que perdeu recentemente Lionel Messi, a sua maior estrela. À hora de fecho desta edição, o Barcelona enfrentava o Cádiz, a contar para a liga espanhola, num jogo que serviria para medir, mais uma vez, a capacidade de Koeman aos comandos da equipa, e se continuaria ou não no comando técnico da equipa.

Ora, o Benfica pode lucrar com este clima de instabilidade no gigante catalão e garantir importantes pontos no grupo E, onde estão também o Bayern de Munique e o Dínamo de Kiev.

Dragões com difícil teste

Depois do empate a zero frente ao Atlético de Madrid na primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, na capital espanhola, o FC Porto recebe, na próxima terça-feira, o Liverpool de Jürgen Klopp.

O jogo marcará o regresso do internacional português Diogo Jota ao Dragão, onde militou com as cores azuis-e-brancas na época 2016/17, antes de sair para os Wolves, então treinados por Nuno Espírito Santo.

Recorde-se que o Liverpool (com quem o FC Porto perdeu nos últimos quatro confrontos diretos) vem de vencer o AC Milan na jornada anterior da liga europeia, pelo que os ‘dragões’ terão de jogar todas as suas fichas para conseguir pontuar e manter vivo o sonho de chegar às fases finais da Liga dos Campeões.

Leões querem lucrar

E, como não há dois sem três, terça-feira será também dia de o Sporting fazer a sua parte na Liga dos Campeões. Inserido no Grupo C, os ‘leões’ sofreram uma pesada derrota na primeira jornada da fase de grupos europeia, após perder, em Alvalade, por 1-5, frente aos holandeses do Ajax.

A vida não correu, de facto nada bem aos campeões nacionais em título, que têm agora o segundo teste da fase de grupos europeia, desta vez frente ao Borussia Dortmund, na Alemanha. O mesmo emblema que vem, nas ligas europeias, de bater o Besiktas da Turquia, por 2-1.