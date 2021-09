Três pessoas morreram, este sábado, após o carro onde seguiam se ter despistado dando origem a um incêndio logo de seguida, na Estrada Nacional 10, no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, ao quilómetro 89.

O acidente ocorreu junto à localidade de São Gabriel, freguesia de Canha, concelho do Montijo, e o alerta às autoridades foi dado às 7h42 horas, segundo a agência Lusa.

Ainda não foi possível apurar o sexo nem a idade das vítimas mortais, porque, devido ao incêndio, não se conseguiu aceder a documentos e os corpos encontravam-se carbonizados, explicaram as autoridades.

As operações envolveram 15 operacionais, apoiados por seis viaturas, incluindo meios dos bombeiros de Canha, da GNR, e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

As causas do acidente vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Setúbal da GNR.