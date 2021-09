O Futebol Clube do Porto venceu, esta sexta-feira em Barcelo, o Gil Vicente por por 2-1, em jogo da sétima jornada da I Liga.

Os golos dos dragões foram da autoria de Mehdi Taremi aos 9' e e de Sérgio Oliveira aos 89'. Já Samuel Lino marcou pelo Gil Vicente aos 24'.

Com esta vitória, o FC Porto iguala os 17 pontos do Sporting, a apenas um de distância do líder Benfica, que visita no sábado o Vitória de Guimarães.