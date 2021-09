Com Portugal perto de atingir a meta de 85% da população totalmente vacinada, o vice-almirante Gouveia e Melo surgiu esta semana na imprensa internacional como o rosto do sucesso. Num artigo da Associated Press difundido mundialmente, Gouveia e Melo confessa que substituir Francisco Ramos à frente da task-force de vacinação, num dos momentos mais críticos da pandemia, foi «intimidante».

A equipa da agência de informação dos EUA acompanhou o coordenador da task-force e descreve como Gouveia e Melo é saudado na rua. «As pessoas são muito simpáticas», diz o vice-almirante, acrescentando que é apenas a «ponta do icebergue» da operação montada no país e sublinhando o foco dos militares como trunfo. «Ganhámos uma batalha. Não sei se ganhámos a guerra contra o vírus. É uma guerra mundial», diz.

Portugal voltou a ocupar esta quinta-feira o primeiro lugar na vacinação a nível mundial, com 84% da população com a vacina completa. Em segundo lugar surge Malta, com 83% da população vacinada. Seguem-se os Emirados Árabes Unidos. Na Europa, Espanha é o segundo país com maior adesão à vacina, com a percentagem de população com as duas doses nos 77%.