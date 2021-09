A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou, esta sexta-feira, um reforço da dotação do primeiro concurso lançado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), integrado na Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, relativo à aquisição de viaturas elétricas. O reforço é de 20 milhões de euros, passando a dotação a um total de 35 milhões de euros.

Em comunicado, Ana Mendes Godinho destaca que este reforço ocorre “pouco mais de uma semana” após a abertura das candidaturas, e “na sequência da elevada procura manifestada pelas instituições”.

As candidaturas a este aviso continuam abertas até 30 de outubro, e podem candidatar-se as IPSS e entidades equiparadas com acordos de cooperação celebrados com o Instituto da Segurança Social para o desenvolvimento da resposta Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

“Com este aviso pretende-se apoiar a aquisição de veículos 100% elétricos, com um apoio até 25 mil euros por viatura, para desta forma apoiar as instituições do setor social e solidário na transição climática e ambiental, através da progressiva aquisição de uma frota automóvel mais verde”, recorda o Governo.

O PRR dedica um total de 417 milhões de euros para a Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais. “Ao abrigo deste investimento serão intervencionados um total de 28 mil lugares em várias respostas sociais”, conclui a mesma nota.