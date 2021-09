A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois jovens, de 21 e 20 anos, suspeitos dos crimes de roubo qualificado, ofensa à integridade física e detenção de arma proibida.

Em comunicado, esta sexta-feira, a autoridade revela que os crimes foram cometidos em Lisboa, no dia 6 de maio deste ano, “em comparticipação criminosa com mais dois arguidos”.

Para realizarem o assalto, os suspeitos arrombaram a porta principal da habitação das vítimas, depois de se terem identificado como elementos policiais. A PJ destaca que o roubo “foi executado com extrema violência física e com recurso a uma espingarda caçadeira e a diversas armas brancas”, tendo os suspeitos conseguido apropria-se de cerca de cinco mil euros em dinheiro, para além de outros bens pessoais, no valor de cerca de mil euros.

“Após o assalto, os quatro indivíduos encetaram uma fuga para parte incerta, sendo que, na sequência das diligências de investigação urgentes desenvolvidas, tinha já sido possível identificar, localizar e proceder à detenção fora de flagrante delito de dois dos suspeitos, os quais ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva”, informa.

Com a operação agora realizada, e na sequência da execução de mais duas buscas domiciliárias, foi possível localizar e deter os outros dois suspeitos, tendo sido apreendido diversos objetos conexos com a prática de crimes da mesma natureza.

Os agora detidos serão, hoje, presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, a fim de lhes ser aplicada medida de coação julgada adequada.