Melanie Hamrick, namorada de Mick Jagger, utilizou as redes sociais para partilhar uma fotografia do filho, Deveraux, de quatro anos – o mais novo dos herdeiros do vocalista dos Rolling Stones.

A publicação da bailarina acabou por ganhar destaque com os seguidores a sublinhar as semelhanças entre Deveraux e o músico.

“Pequeno Mick”, escreveu um seguidor. "Que adorável. Parece-se mesmo com o pai”, lê-se noutro comentário. “Ele é o pai”, disse outro fã. Também Lucas Jagger, filho de Mick com Luciana Gimenez, de 22 anos, comentou a imagem: “Mano”, escreveu.

Recorde-se que Mick Jagger tem no total oito filhos.

