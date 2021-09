O líder do PSD criticou, esta quinta-feira, a utilização de "medidas do Governo para beneficiar o PS" eleitoralmente. "Cada um joga com as armas que tem, em função dos seus parâmetros éticos", atirou.

"O Governo e o PS acreditam que, aliviando as medidas [covid-19] quase na totalidade, ainda que não entrem já em vigor, isso lhes traz vantagem. Não me parece bem usar medidas do Governo para beneficiar o PS em sede eleitoral. Mas cada um joga com as armas que tem em função dos seus parâmetros éticos", afirmou Rui Rio, referindo-se ao alívio das medidas de contenção da covid-19 face à evolução da situação pandémica, anunciadas hoje pelo primeiro-ministro, após a reunião do Conselho de Ministros.

Rui Rio admitiu ainda que nenhuma das medidas anunciadas o surpreendeu, mas alertou para a data de entrada em vigor em outubro, logo após as eleições, lembrando também que o Governo recusou a proposta do PSD de adiar as autárquicas em pelo menos um mês.