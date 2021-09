Oito plantas de canábis foram descobertas após um incêndio ter deflagrado numa habitação no centro de Coimbra. Foram identificadas quatro pessoas.

Segundo um comunicado do Comando da PSP de Coimbra, esta quinta-feira divulgado, na quarta-feira a autoridade teve "conhecimento que se encontrava a deflagrar um incêndio no interior de uma habitação", nas imediações do Jardim da Sereia.

A PSP foi alertada, “no decorrer de todas as operações de rescaldo”, que “numa marquise da referida habitação se encontravam oito vasos com plantas de diversos tamanhos”. Após análise, foi possível apurar que se tratava de "canábis sativa em diversas fases de crescimento".

"Os vasos com as plantas foram apreendidos e todos os moradores da habitação, dois homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 21 e 26 anos, foram identificados", adianta a PSP.