Depois de nas últimas semanas se terem registado vários episódios de violência na noite de Lisboa, especialmente na zona do Bairro Alto, Cais do Sodré e Santos, a Polícia de Segurança Pública (PSP) prepara-se para mobilizar efetivos para a zona de Santos.

"Vamos mobilizar efetivos de uma forma disposta no terreno da que temos adotado, nomeadamente, e se houver necessidade de condicionar acessos àquela zona, é isso que iremos efetuar. (...) Fazemos uma avaliação contínua do risco para dar resposta às várias dinâmicas da noite de Lisboa, incluindo criminais", disse o comissário Artur Serafim à agência Lusa.

A posição da PSP surge um dia após o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, se reunir com os empresários da zona e terem decidido encerrar os estabelecimentos noturnos às 23h, três horas mais cedo do que o habitual, entre quinta-feira e domingo, para evitar ajuntamentos.

Artur Serafim admite que a medida pode levar a que existam menos pessoas naquela zona. "Poderão existir menos pessoas naquela zona e, mesmo que existam concentrações, iremos estar com poucos ou muitos [efetivos] presentes como fizemos no Cais do Sodré e no Bairro Alto, locais para onde já mobilizámos efetivos", referiu.

"[As pessoas] podem estar na rua, não há recolhimento obrigatório. Podem estar na rua não em número superior a 15 e se não condicionarem a circulação rodoviária porque podem perigar a sua integridade física e a de terceiros", acrescentou.

Já na freguesia da Misericórdia, onde se localiza o Bairro Alto e o Cais do Sodré, as esplanadas encerram às 22h30 por ordem da autarquia. Tal como o i avançou na edição desta quinta-feira, “as esplanadas provisórias dos estabelecimentos de restauração que fazem parte do triângulo do Poço dos Negros, em Lisboa, nomeadamente na Rua dos Mastros, na Travessa dos Pescadores e na Rua da Silva, mais conhecida por Rua Verde, têm de fechar às 22h30, sob a pena de serem retiradas, caso o limite horário não seja cumprido”.

À agência Lusa, a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira, lamenta que a autarquia da Estrela não tenha estado “ao lado das restantes juntas de freguesia e da Câmara, nomeadamente durante o período de pandemia” e diz que a medida anunciada na quarta-feira é “puramente eleitoralista”.

“Procurávamos não promover ajuntamentos, combater os ajuntamentos, quando a Junta da Estrela tomou precisamente a medida contrária e, agora, a dois dias das eleições vem anunciar uma medida que não passa de uma medida puramente eleitoralista”, considerou.

Carla Madeira disse ainda que tem tido contactos permanentes com os comerciantes e com a PSP e admitiu não temer que os ajuntamentos se intensifiquem no Bairro Alto e no Cais do Sodré devido à nova medida implementada em Santos, uma vez que “vai haver um forte policiamento em toda a zona”.