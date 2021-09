O astronauta francês Thomas Pesquet, que se encontra em missão na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla inglesa), divulgou uma imagem da erupção do vulcão Cumpre Vieja, em La Palma, nas Canárias, vista do Espaço.

"O vulcão de La Palma em erupção", escreveu o astronauta, numa publicação partilhada no Twitter. "O resplendor alaranjado da lava contrasta com a escuridão do Oceano Atlântico e deixa tudo mais impressionante. O brilho da lava parece muito próximo do brilho das luzes da cidade", acrescentou.

Recorde-se que, de acordo com o último balanço, a lava do Cumbre Vieja, que entrou em erupção no domingo, já consumiu mais de 166 hectares e atingiu 350 edifícios. Milhares de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas nos últimos dias.