Escrevo a contragosto, mas a sua necessidade impôs-se.



Como presidente do Partido Socialista de Sintra, candidato a vereador na equipa liderada por Basílio Horta e, até, como leitor do Nascer do SOL, senti-me obrigado a responder a algo por ele publicado na passada quarta-feira.



Sofia Aureliano, que desconhecia mas passei a conhecer, cumpriu uma tarefa involuntária mas útil: reuniu, em jeito de sumário, todas as inverdades proferidas ao longo desta campanha eleitoral pela candidatura do PSD, encabeçada por Ricardo Baptista Leite.



Primeiro, inventou-se que Basílio Horta não esteve disponível para debater, inverdade facilmente desmentida por um facto: não houve qualquer convite por parte da comunicação social para organizar um debate este ano.



Depois, inventou-se que Basílio Horta não andava “na rua”, inverdade igualmente desmentida por vários factos: é ver as centenas de fotografias, antes e depois da campanha, de Basílio Horta junto dos sintrenses.



Finalmente, inventou-se que Sintra era um concelho “doente”, a necessitar “de cura”, “sem segurança” e com problemas de “saúde”.



Tudo isto foi insinuado por Sofia Aureliano no jornal Nascer do SOL, mas também pelo próprio Baptista Leite, que se propagandeia fazendo uso da sua profissão (“médico”) sem cumprir com o mínimo ético que tal exigiria: não mentir às pessoas.



Como político, fica apresentado. Como homem, fica descredibilizado.



Nesta campanha, além das referidas inverdades já foi apanhado a mentir em flagrante sobre a mortalidade infantil em Sintra, sobre a suposta insegurança no concelho (quando é dos concelhos mais seguros na área metropolitana de Lisboa, sendo o mais populoso), caindo na proeza de alterar e inventar uma reportagem da CMTV ao ponto de o relógio do canal noticioso andar para a frente e para trás, expondo a montagem de Baptista Leite. Podia ser para rir, mas não. É de uma candidatura autárquica que se trata.



Ao longo dos últimos meses, o deputado do PSD fez de tudo para provocar o presidente de Câmara eleito pelos sintrenses nos últimos oito anos. Fez de tudo para o caluniar, para difamar os seus mandatos e para inventar uma Sintra ‒ doente, insegura, descuidada ‒ que não existe.



Basílio Horta é fundador do regime democrático português, de um dos partidos do arco de governação e foi já ministro de governos sociais-democratas e socialistas. O deputado Baptista Leite faria bem em respeitar aqueles que servem o país há mais de quarenta anos, em vez de usar o insulto como arma para se fazer notar. Já que as suas ideias, além das ficcionais, são praticamente inexistentes.



Se é uma cópia barata da extrema-direita que o PSD pretende tornar-se, é este o caminho.



A nós, democratas, cabe-nos estar do outro lado.



Do lado da democracia, da civilidade, da dignidade do Estado e, como sempre, de Sintra.

Bruno Parreira

Presidente da CPC PS/Sintra