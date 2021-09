Only Fans (Apenas fãs)

Há cerca de dois meses, estava eu de manhã numa reunião, quando recebo várias mensagens seguidas, todas da mesma pessoa. Achei estranho, tantas mensagens e vindas de alguém que conheço há muitos anos mas com quem não costumo estar com frequência. Senti-me por isso impelido a abrir, num misto de curiosidade mas ao mesmo tempo com receio que fosse alguma má notícia relacionada com alguém próximo. Agarrei no telemóvel e de uma forma inocente e até diletante, entrei na aplicação para me inteirar da razão de tão súbito interesse.

Ao abrir, vi uma mulher completamente nua, com um peito que saltava à vista não só pela proeminência mas também pelo excessivo perfeccionismo que denunciava com toda a certeza implantes. Atrapalhado, incomodado e provavelmente corado, tentei de forma discreta perceber se alguém tinha visto enquanto desligava o telemóvel de forma impetuosa. Não é que o aparecimento repentino deste tipo de fotografias seja propriamente novidade no telemóvel de um homem mas normalmente aparecem em grupos de amigos daquele “jantar mensal” que por norma já sabemos não poder abrir à frente de qualquer pessoa, muito menos numa reunião. Pode sempre sair uma surpresa destas ou um gemido qualquer que te denuncia. Mas como não era o caso, achei estranho. Absurdo até. Reparei que recebi uma nova mensagem dos mesmo número mas nem me atrevi a mexer no telemóvel no resto da reunião. Imaginei que fosse mais do mesmo.

Só ao almoço voltei ao tema para ler a nova mensagem e quem sabe responder sabe-se lá o quê. “Viste quem é?”, dizia. Claro que não tinha visto quem era, tanto mais que na primeira fotografia a mulher aparecia com o telemóvel à frente da cara, num dois em um para tirar a dita e esconder a identidade. Mas as outras não deixavam dúvidas! Era a minha vizinha! Numas delas aparecia toda descascada, noutras apenas em poses sugestivas. Perguntei-lhe por que raio tinha aquelas imagens, ao que me respondeu que estavam numa plataforma chamada “Only Fans” onde muitas miúdas para ganhar dinheiro colocam vídeos e imagens “picantes” a que os supostos fãs podem ter acesso a troco de uma mensalidade, uma filiação. Fui pesquisar mais sobre o assunto e percebi que existem inclusivamente menores que por lá andam, talvez com a idade trocada para que possam usufruir do que recebem. Muitas desistiram de cursos e de sonhos e fazem disto vida.

Não deixa de ser paradigmático dos tempos em que vivemos. De um lado várias fanáticas feministas a pedir igualdade em tudo e a querer criminalizar até uma troca de olhares e do outro jovens que não têm qualquer pejo em vender o corpo para enriquecer ou atingir a fama. Pelo meio, a plataforma “Only Fans”, que voltou atrás na determinação de remover conteúdos sexualmente explícitos sob pretexto de que todos devem ter o mesmo direito de por lá andar. Estava na cara que a palavra “inclusão” usada avulso e por pessoas sem critério um dia ia dar merda (perdoem-me a expressão mas não há outra forma de o dizer).

Quanto à minha vizinha, desde então nunca mais a vi. Imagino que deva andar ocupada…