As esplanadas provisórias dos estabelecimentos de restauração que fazem parte do triângulo do Poço dos Negros, em Lisboa, nomeadamente na Rua dos Mastros, na Travessa dos Pescadores e na Rua da Silva, mais conhecida por Rua Verde, têm de fechar às 22h30, sob a pena de serem retiradas, caso o limite horário não seja cumprido.

O ano passado, aquando da primeira reabertura dos restaurantes durante a pandemia de covid-19, por iniciativa de empresários e moradores, as ruas em questão foram pedonalizadas através de uma deliberação formal da Câmara Municipal de Lisboa, sendo que até hoje a maioria encontra-se totalmente encerrada ao trânsito automóvel e os negócios de restauração que aqui funcionam foram autorizados a ter esplanadas na via pública. A própria câmara terá definido no chão o espaço que cada restaurante pode ocupar de esplanada.

Já este verão, no âmbito das medidas de alívio de restrições, ficou decretado, através da resolução do Conselho de Ministros de dia 30 de julho, que restaurantes e esplanadas podiam aceitar clientes até à 1h da manhã e tinham que encerrar uma hora depois, às 2h.

