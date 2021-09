Com 77 anos de idade e quase 50 de carreira, José Luís Pio Abreu lançou este mês o livro Os Desafios das Doenças Mentais: Pequena História da Psiquiatria. O título vem juntar-se a outros como O Bailado da Alma, Introdução à Psicopatologia Compreensiva, Estranho Quotidiano, Quem nos faz como Somos e Como tornar-se Doente Mental. O médico, professor da Universidade de Coimbra e ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicodrama explica em pouco menos de 200 páginas o que mudou na psiquiatria desde o século passado, abordando nomes conhecidos lá fora, como Franz Mesmer e Freud, e cá dentro, como Egas Moniz, Miguel Bombarda e Sobral Cid.

Porque é que “ser psiquiatra é o maior desafio que um médico pode enfrentar”, como escreve no início do seu livro?

Porque a psiquiatria não é propriamente uma especialidade, não tem que ver com um órgão, nem com um sistema ou uma parte do corpo. Tem que ver com todo o corpo, com todo o cérebro, todo o ambiente, com o que se passa, com a cultura, com a família. Portanto, os fatores que levam às doenças mentais têm que ver com tudo isso, e, por isso, considero a psiquiatria um ramo da medicina e não uma especialidade. Nós temos de saber tudo: fisiologia, neurologia e temos de saber o que se passa com o cérebro. Além disso, temos de lidar com doentes difíceis, muito complexas, mas em que, na maior parte das vezes, não sabemos o que se passa lá dentro. Enquanto que os neurologistas podem ligar um determinado comportamento a uma lesão cerebral, os psiquiatras não o podem fazer, apesar de também existirem lesões cerebrais causadoras de doenças psiquiátricas, como as psicoses, por exemplo. Agora, podemos descobri-las facilmente através das imagens do cérebro, mas há uns tempos ainda não existia essa oportunidade, só conseguíamos ver o cérebro nas autópsias. Temos de lidar com todos esses fatores: e não só é uma grande amplitude de fatores, como também estamos a falar de fatores desconhecidos. Muitas vezes estamos a dar um tiro no escuro. É certo que podemos ajudar os doentes e ajudamos, com fármacos e psicoterapia, mas navegamos no escuro porque não sabemos exatamente aquilo que se está a passar.

O que quer dizer quando refere que a psiquiatria não é tanto uma especialidade mas um ramo da Medicina?

Faço essa distinção com base nos aspetos materiais e distingo três ramos: a a medicina clínica, a cirurgia e a psiquiatria. A cirurgia baseia-se, lá está, nos aspetos materiais, tem que ver com a anatomia, com a matéria do corpo. A medicina clínica tem a ver com a dinâmica do corpo, como ele funciona, com a fisiologia, basicamente. Só que, além disso tudo, temos de ter em conta a informação, e é a isso que se prende a psiquiatria. Prende-se tanto à informação entre as células – informação que passa nos neurónios, como é que as células falam umas com as outras, podemos dizer assim – como à informação que nós passamos às outras pessoas, como contactamos e comunicamos, não só através da linguagem, mas também através da comunicação não verbal. Quando os psiquiatras receitam medicamentos, eles estão a alterar a informação que existe entre as células do cérebro, que comunicam através de neurotransmissores e de iões – sendo que a medicação atua nesses elementos (e também nas glândulas endócrinas). Os psiquiatras têm de contar com todos estes elementos distintos.

Considera então que a psiquiatria é um ramo da medicina que tem de ter conhecimentos específicos de outros ramos?

Sim, e também de outras coisas que não estão diretamente ligadas à medicina, como a cultura, por exemplo. É importante entender os choques culturais, a relação entre as pessoas, a relação com os pais, com as famílias e até com pessoas que já morreram, uma vez que tudo isso é importante para as chamadas doenças psiquiátricas. Nós temos de saber tudo, mas não sabemos, como é óbvio, e quando não sabemos perguntamos aos colegas de outras especialidades, porque há mesmo muitas coisas a ter em conta.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.